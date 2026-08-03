KUNST, KULTUR & MUSIK - Hautnah-Konzerte - Lina Bò

Genießen Sie exklusive Aufführungen in intimer Atmosphäre.

Von der Straßenmusik zu den großen Bühnen Europas. Das außergewöhnliche Duo Lina Bó bringt seine mitreißende Mischung aus

südamerikanischer Exotik und deutschem Folk-Pop nach Dinkelsbühl! Celina von Wrochem, die rheinisch-kubanische Geigerin, und Luca Bo Hansen, der dänischflensburgische Tastenzauberer, lernten sich 2018 beim Musikstudium in den Niederlanden kennen. Nach unzähligen Straßenkonzerten in ganz Europa erhielten sie 2022 einen Plattenvertrag bei Sony Music, begeisterten mit ihrer Debüt-EP und teilten

als Vorband die Bühne mit Santiano in ausverkauften Arenen. Ihre multikulturellen Wurzeln verschmelzen in einem einzigartigen Sound, der an die besten Zeiten von Zaz und Manu Chao erinnert – mal melancholisch, mal tanzbar, immer voller Lebensfreude und Optimismus.