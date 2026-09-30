KUNST, KULTUR & MUSIK - Hautnah-Konzerte - Lissi & Herr Timpe - Ich liebe das Leben

Freuen Sie sich auf zwei Stunden pure Lebensfreude!

Das bezaubernde Duo Lissi & Herr Timpe präsentiert sein neues Programm „Ich liebe das Leben" – die schönsten Schlager aller Zeiten hautnah und unvergesslich inszeniert. Elisabeth Heller und Oliver Timpe entführen Sie auf eine musikalische Zeitreise durch über 100 Jahre deutscher Schlagergeschichte, von Marlene Dietrich und Heinz Rühmann bis Marianne Rosenberg und Udo Jürgens. Erleben Sie Entertainment der alten Schule mit unzähligen Kostümwechseln, Tanz- und Zaubereinlagen, humorvollen Moderationen und natürlich hervorragendem Live-Gesang, für den die beiden Vollblut-Entertainer seit über zehn

Jahren beim Publikum beliebt sind. Die beiden wagen auch spannende Experimente: Wie hätte Caterina Valente wohl „Atemlos" in den 60er Jahren interpretiert? In der intimen Atmosphäre eines Hautnah-Konzerts wird dieser Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis zum Erinnern, Lachen und Mitsingen – nicht nur für Schlagerfans!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für diese wunderbar unterhaltsame Show voller Lebensfreude und unvergessener Melodien.

Einlass: 19.00

Beginn: 19.30

Reservierung: info@goldenerose.de oder Telefonnummer: 0985157750