Kunst und Kunsthandwerk

Im historischen Ambiente des Alten Rathauses in der Esslinger Altstadt präsentieren bereits zum 15. Mal über 30 Künstler eine hochwertige und facettenreiche Mischung aus Kunst, Handwerk und Design. Die Verkaufsausstellung ist am Freitag 25.10.2019 von 17 bis 21 Uhr, am Samstag 26.10.2019 von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag 27.10.2019 von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Nähere Informationen unter www.kuk-es.de