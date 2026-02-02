Kunst mit Baby: FOCUS

Mit Baby ins Museum Würth 2!

Dieses besondere Führungsangebot richtet sich an Eltern, Großeltern und weitere Familienmitglieder mit Babys oder Kleinkindern (bis ca. 2 Jahren), die Kunst in einer entspannten und verständnisvollen Atmosphäre genießen möchten.

Gemeinsam entdecken Sie ausgewählte Kunstwerke der Ausstellung „FOCUS. Neue Blicke auf die Sammlung Würth“ – mit ausreichend Zeit für Pausen, Kinderwagen und kleine Bedürfnisse zwischendurch. Ob auf dem Arm, im Tragetuch oder Kinderwagen: Die Führung ist so gestaltet, dass sie Raum für Austausch, Fragen und spontane Momente lässt. Wir freuen uns auf einen kunstvollen Vormittag mit Ihnen und Ihrem Kind! Dauer: 60 Minuten Teilnahmegebühr: 10€ pro Erwachsenen inklusive Heiß- oder Kaltgetränk im Café Atrium Bitte melden Sie erwachsene Teilnehmende über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.