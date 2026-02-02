Kunst mit Baby: FOCUS

exklusive Führung für Besuchende mit Baby oder Kleinkind

Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau

Mit Baby ins Museum Würth 2!

Dieses besondere Führungsangebot richtet sich an Eltern, Großeltern und weitere Familienmitglieder mit Babys oder Kleinkindern (bis ca. 2 Jahren), die Kunst in einer entspannten und verständnisvollen Atmosphäre genießen möchten. 

Gemeinsam entdecken Sie ausgewählte Kunstwerke der Ausstellung „FOCUS. Neue Blicke auf die Sammlung Würth“ – mit ausreichend Zeit für Pausen, Kinderwagen und kleine Bedürfnisse zwischendurch.   Ob auf dem Arm, im Tragetuch oder Kinderwagen: Die Führung ist so gestaltet, dass sie Raum für Austausch, Fragen und spontane Momente lässt.  Wir freuen uns auf einen kunstvollen Vormittag mit Ihnen und Ihrem Kind!  Dauer: 60 Minuten   Teilnahmegebühr: 10€ pro Erwachsenen inklusive Heiß- oder Kaltgetränk im Café Atrium  Bitte melden Sie erwachsene Teilnehmende über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.

Info

Kinder & Familie
