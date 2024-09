Kunst mit Baby

Exklusive Führung für Kunstinteressierte mit Baby oder Kleinkind (bis 2 Jahre).

Raus aus dem Alltagstrott und rein in die Kunsthalle Würth! In entspannter Wohlfühlatmosphäre führt das Team der Kunsthalle Würth Eltern, Tanten, Onkel oder Großeltern mit Baby oder Kleinkind (bis ca. 2 Jahre) durch die Ausstellung „Die dritte Dimension im Bild. Hologramme und optische Illusionen in der Sammlung Würth“.

Bitte melden Sie erwachsene Teilnehmende über das Onlineformular unter www.kunst.wuerth.com an.

An den nachfolgenden Terminen, jeweils 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr