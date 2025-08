Exklusive Führung für Kunstinteressierte mit Baby oder Kleinkind (bis 2 Jahre).

Raus aus dem Alltagstrott und rein in die Kunsthalle Würth! In entspannter Wohlfühlatmosphäre führt das Team der Kunsthalle Würth Eltern, Tanten, Onkel oder Großeltern mit Baby oder Kleinkind (bis ca. 2 Jahre) durch die Ausstellung „Die dritte Dimension im Bild. Hologramme und optische Illusionen in der Sammlung Würth“.

Bitte melden Sie erwachsene Teilnehmende über das Onlineformular unter www.kunst.wuerth.com an.