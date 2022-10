Kunst online: „Die Goldenen Zwanziger“ in Bildern der Klassischen Moderne

Die 1920er Jahre in Deutschland werden gerne als die „goldenen 20er“ bezeichnet. Angesichts von Nachkriegsleid und verheerender Inflation mutet diese Betitelung fast zynisch an. „Golden“ waren diese Jahre nur für einen relativ kleinen Personenkreis und nur in der Mitte der Zwanzigerjahre der Weimarer Republik, in der sich eine schillernde Kunst- und Kulturszene entwickelte. Auch die Kunst dieser Epoche präsentierte sich glanzvoll und experimentierfreudig. So prägen Werke von Künstlerinnen wie Tamara Lempicka, Jeanne Mammen oder Lotte Laserstein noch heute unsere Vorstellung von dieser Zeit. Doch in den Bildern - auch jenen von Beckmann, Dix, Grosz, Schad - wird der Glamour entlarvt, und die hohnlachende Fratze Mensch blickt uns entgegen.