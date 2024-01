Kunst online: Amedeo Modigliani – Außenseiter oder „superuomo“?

Online-Vortrag anlässlich der Ausstellung in der Staatsgalerie "Modigliani - Moderne Blicke". Modigliani (1884 - 1920) lässt sich keiner modernen Kunstströmung zuordnen. Seine Werke vereinen expressionistische, kubistische und symbolistische Elemente, zeigen jedoch ebenso einen Rückbezug zur Antike, zur Renaissance und zum Manierismus, die er aus seiner Studienzeit in Italien kannte. Als der Italiener 1906 nach Paris ging, wohnte er am Montmartre im Umfeld von Derain, Picasso und Utrillo und nahm trotz seiner gesundheitlichen Probleme am ausschweifenden Leben der Kunstszene teil. Neben zahlreichen Porträts der Avantgardevertreter von Paris konzentrierte er sich auf die Darstellung des weiblichen nackten Körpers. Modigliani pflegte das Bild eines Außenseiters und sah sich als Künstler als "superuomo" (deutsch: Übermensch) und Auserwählter der Gesellschaft.