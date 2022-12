Kunst online: Max Beckmann - "Meine Religion ist Trotz gegen Gott"

Beckmann wird gewöhnlich als führender Maler des deutschen Expressionismus bezeichnet. Das ist keineswegs im Sinne des Künstlers, der eine solche Zuordnung als einschränkende Charakterisierung empfand. Beckmann war Realist und Individualist, dessen Bilder Visionen und Erkenntnisse sind, Gleichnisse für das Ausgeliefertsein des Menschen an die rohen, zerstörerischen Gewalten seiner Zeit. Der Anspruch Beckmanns war hochgespannt: „Ich werfe in meinen Bildern Gott alles vor, was er falsch gemacht hat.“, heißt es 1919, und wenige Monate vor seinem Tod: „… wenigstens blieb uns der Protest gegen den „scheinbaren“ Wahnsinn des Cosmos.“ Der Vortrag ist auch Begleitprogramm zur Kunstfahrt nach München am Donnerstag, 26.01.2023 (Kursnummer: 22H20258)

