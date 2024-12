Kunst online: Otto Dix - "Trau deinen Augen"

Vortrag von Ulla Katharina Groha Anmeldung bis 14.01.2025, 15:00 Uhr möglich.BeschreibungVortrag als Begleitveranstaltung zur Kunstfahrt nach Mannheim in die Ausstellung "Die Neue Sachlichkeit - Ein Jahrhundertjubiläum"Otto Dix gilt als der überragende Realist der Malerei der Klassischen Moderne und Hauptvertreter der sogenannten Neuen Sachlichkeit. In seinem Frühwerk verarbeitete er impressionistische, expressionistische und sogar kubistische Einflüsse. Der 1. Weltkrieg unterbrach diese Entwicklung. An der Front erlebte Dix den Krieg in seiner ganzen Grauenhaftigkeit. Dieser psychische Schock sowie die sich anschließende Krise und Verzweiflungsstimmung wurden für ihn zur Stimulanz für seine anklagenden Bilder. Mit sozialkritischer Schärfe und schonungsloser Offenheit schilderte Dix die erschütternden Themen der Kriegsgräuel und sozialen Missstände. Auch seine Porträts der 20er und 30er Jahre sind gekennzeichnet von schonungslosem Realismus gepaart mit einer tiefgreifenden Charakterzeichnung der Dargestellten. Nach 1933 wurde Dix seiner Dresdner Professur enthoben und erhielt Mal- und Ausstellungsverbot. Er zog sich an den Bodensee zurück und flüchtete sich in die Landschaftsmalerei.