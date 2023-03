Kunst online: Streetart-Frauen gehört die Straße

"Ich bin Poetin. Ich verdichte den urbanen Raum", sagte einmal Miss.Tic, Pionierin der weiblichen Streetart-Szene. Seit 1985 sind ihre Schablonenbilder in den Farben Schwarz (wie Wimperntusche) und Rot (wie Lippenstift) in den Straßen von Paris zu finden. Sie zeigen Frauen in verschiedenen Posen mit mehrdeutigen Worten versehen, Text-Bilder-Rätsel im öffentlichen Raum. Inzwischen gibt es viele Streetart-Frauen. Im digitalen Vortrag spaziert Andrea Welz mit Ihnen durch europäische Städte und stellt verschiedene Werke und Künstlerinnen vor: Miss.Tic und paddywagon in Paris, Blub in Florenz, Hera in Berlin, Julia Humpfer u. a. Sogar in Stuttgart gibt es seit 2022 Murals von Streetart-Frauen: Inga Krause hat im Rahmen des "Pfffestivals" ein farbenfrohes großes Wandbild im Stuttgarter Westen geschaffen, Julia Heinisch aka video.oner bemalte die Neubau-Fassade des Kunstvereins Wagenhalle.