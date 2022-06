Der Kunstverein enz e.V. begrüßt sie in zweiter Runde im Schlosspark der Familie von Reischach in Riet. Genießen Sie Kunst in besonderer Atmosphäre, musikalisch begleitet durch die Band PariCiel. Zur Stärkung bieten wir Kaffee, Kuchen und Snacks. Wir freuen uns auf Sie! Ersatztermin bei schlechtem Wetter: 10.7.2022