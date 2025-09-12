Jubiläumsausstellung mit Form & Farbe in Rot am See

Die Vernissage findet am Freitag, 12. September 2025 um 19.00 Uhr statt.

Erika Hübsch, Martina Hübsch, Gisela Kohr, Werner Kupfer, Siggi Macho, Le Mel, Manfred Schmidt, Roland Schönig, Tina Veigel, Katrin Wielgoss, Elke Wolf, Viktoria Kaiser, Doris Knödler, Burga Bauer, Refika Atalay sowie als Gastaussteller Martin Gärtner aus Kirchberg/J. und Alessia Scheufele stellen in den Rathausräumen aus.

Man darf auf die neuesten Kunstwerke mit unterschiedlichen Motiven, Stilrichtungen und Malweisen gespannt sein: Farbenfrohe Portraits und Abstraktes, Nachdenkliches und Tiefgründiges. Aber auch fein gearbeitete Keramikobjekte.

Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen. Zudem an folgenden Sonntagen, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr: 14.9.25, 28.9.25, 5.10.25, 19.10.25, 26.10.25, 9.11.25