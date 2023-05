Kunststraße Schorndorf 2023

Kunstverein Schorndorf - der Veranstalter

Der Kunstverein Schorndorf ist ein vielfältig aktiver Schorndorfer Verein auf der Ebene der bildenden Kunst mit über 140 Mitgliedern, darunter mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler.

Wir planen und realisieren zusammen mit dem Kulturforum alle Ausstellungen in der Q Galerie für Kunst Schorndorf. Darüber hinaus organisieren wir themenbezogene Ausstellungen, Vorträge, und Ausstellungen unserer Mitglieder sowie externer KünstlerInnen in unserer Galerie KV67 in der Vorstadtstraße.

Wir betreiben eine eigene Siebdruckwerkstatt, in der unsere Mitglieder jedes Jahr einen begehrten Kunstkalender gestalten und drucken.

Wir bieten ein Forum für Vorträge, Projekte und Ausstellungen unserer Vereinsmitglieder sowie von externen und pflegen eine intensive künstlerische und menschliche Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus den Partnerstädten Tulle und Dueville und Bury.

Eines dieser Projekte ist die “RUE DES ARTS - KUNSTSTRASSE - STRADA DELL’ ARTE - ART ROAD”.

Was ist die KUNSTSTRASSE?

Seit 20 Jahren findet im jährlichen Rhythmus die “KUNSTSTRASSE - RUE DES ARTS - STRADA DELL’ ARTE - ART ROAD” in Schorndorf und seinen Partnerstädten statt. Eine große Anzahl von KünstlerInnen aus 4 Ländern bringen dabei Kunst in die Städte, an ungewöhnliche und ungewohnte Orte und direkt zu den Menschen.

Begegnungen auf vielfältige Art werden dadurch möglich. Der europäische Gedanke findet hier eine bunte und lebendige Plattform. 2023 ist der Kunstverein Schorndorf turnusmäßig Gastgeber und Veranstalter der KUNSTSTRASSE SCHORNDORF 2023.

Das Thema

Wie werden wir in 20, 30, 50 Jahren leben? Welche Werte und welche Verhaltensweisen bringen uns unbeschadet durch die Zeit? Wodurch bewahren wir uns das Mensch-Sein in einer immer automatisierteren Welt, wie können wir friedlich den stetig wachsenden Konflikten begegnen, in denen es um das nackte Überleben geht? Wie und wo können wir als Gärtner wirken, und welche Samen müssen gesät werden um eine lebenswere Welt zu ermöglichen?

Die teilnehmenden KünstlerInnen sind aufgefordert, dieses sehr vielfältige Thema in ihre Arbeiten aufzunehmen.

Die Ausstellungen

In zwei großen Ausstellungen in der Q Galerie für Kunst Schorndorf und der Galerie KV67 des Kunstvereins Schorndorf haben alle teilnehmenden KünstlerInnen die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren.

Ergänzt werden diese Ausstellungen durch ein umfangreiches Beiprogramm mit Führungen, einer Musikveranstaltung, kulinarisch-künstlerischen Veranstaltungen (Wein, Kunst, Käse, Kunsthappen) und vielem mehr. Alle Unterstützer der Kunststraße Schorndorf 2023 werden auf einem großen Display präsent sein.

Das Symposium

In der Woche vor dem Ausstellungsbeginn in den Galerien findet in der Schorndorfer Innenstadt ein Symposium statt. Angedacht ist, ein kleines „Kunstdorf“ einzurichten, in dem die TeilnehmerInnen des Symposiums arbeiten. Die KünstlerInnen erhalten dazu kleine Kunststoff-Gewächshäuser die sie in vielfältiger Weise zum Thema bearbeiten werden. Kontakt und Kommunikation mit Stadtbesuchern ist ausdrücklich erwünscht. Die fertig gestalteten Gewächshäuser werden in der Schorndorfer Innenstadt an verschiedenen Plätzen aufgestellt und bilden neben den klassischen Galerieausstellungen den zweiten Teil des Ausstellungskonzepts. Auch hierbei werden wir unsere Unterstützer prominent präsentieren.

Seit 20 Jahren treffen sich Künstler*innen des Kunstvereins Schorndorf und Kolleginnen und Kollegen aus Tulle (F) Dueville-Vicenza (It) und Bury (GB) im jährlichen Wechsel zu einer gemeinsamen großen Ausstellung unter dem Namen „Kunststraße · Rue des Arts · Strade dell‘ Arte · Art Road“. Grundidee ist dabei, Kunst mitten in die Städte zu tragen und manchmal auch, durch Symposien, sogar dort entstehen zu lassen. Bis zu 80 Teilnehmer*innen präsentieren dabei ihre Arbeiten zu einem festgelegten Thema. Mit „Human Gardening“ will der Kunstverein, positiv vorausschauend, ein Gegengewicht zu derzeitiger Bedrohlichkeit und Unfrieden bieten. Ein großes Symposium und anschließende Platzierung in der Innenstadt, sowie zwei begleitende Gruppenausstellungen in der Q Galerie und in der KV67, der vereinseigenen Galerie sind vom Kunstverein dazu geplant.

Weitere Informationen folgen demnächst.