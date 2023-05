Kunst-Tag 2023

Im Sommer 2022 hat die italienische Künstlerin Arianna Moroder im Wildbad gelebt und gearbeitet. In dieser Zeit ist die zweiteilige Installation “Paradise now” entstanden.

Direkt an der Arkadenbrücke befindet sich ein Objekt aus Metall, kombiniert mit Stein – eine Sonnenuhr. Die (Uhr)Zeit ist durch den Schatten, den die Sonnenuhr auf die Wasseroberfläche der Tauber wirft, zu lesen. Zusätzlich sind handbearbeitete Metallplatten an der Decke der Arkadenhalle installiert, in denen sich das Wasser spiegelt und seine fortlaufende Bewegung reflektiert wird.

In ihrem Kunstwerk thematisiert Moroder das Thema Zeit und Vergänglichkeit, dem sich auch der Kunst-Tag in Impulsvorträgen und künstlerischen Interventionen widmet.