"Kunst trifft Kosmos" - Vernissage im Haus der Wirtschaft

Vernissage zur Ausstellung "Kunst trifft Kosmos" am 14.09.2023 um 19 Uhr im Haus der Wirtschaft in Stuttgart, Keplersaal, mit abstrakten Gemälden der Reihe "Behind Closed Doors" und gegenständlichen Zeichnungen, angelehnt an die Erfindungen von Leonardo da Vinci von Regina Hohmann und künstlerischen Astrofotografien von Andreas Cordt.

Die Reihe "Behind Closed Doors" entstand im Atelier während des Coronalockdowns, wo man sich, auch als Künstler, draußen nicht frei bewegen konnte, um dort künstlerisch tätig zu sein.

Die Leonardo Zeichnungen sind eine Hommage an die Erfindungen des Künstlers, die von Regina Hohmann neu interpretiert werden.

Herr Cordt ist Spezialist für die Darstellung astronomischer Nebel und Himmelskörper, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann und seine Bilder wirken zum Teil wie das Deckengemälde einer barocken Kirche, z.B. "Die Säulen der Schöpfung".

Dauer der Ausstellung: 14.09.-12.10.2023. Öffnungszeiten: 9 - 19 Uhr