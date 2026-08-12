Kunst trifft Wein "Ausstellung Günther C. Kirchberger"

Führung mit Weinprobe in der Ausstellung "Tempel, Texte, Scheintüren" Günther C. Kirchbergers Eintauchen in die Geheimnisse des alten Ägyptens

Wäre das nicht mal etwas? Ein Abend in lockerer Runde mit vielen netten, anregenden Gesprächen, eine fachkundige Führung, und dazu Top-Weine in einer Weinprobe. Bei bester Stimmung im kleinen Kreis viel Interessantes über die ausgestellten Kunstwerke erfahren, dazu jeweils der passende Wein und Fingerfood – ein abwechslungsreicher Abend wartet auf Sie in der Galerie im Ostflügel auf Schloss Filseck.