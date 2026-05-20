Kunst trifft Yoga

In einer halbstündigen Führung besuchen wir die Sammlung. Danach geht es von der Außenbetrachtung in die Selbstwahrnehmung. Mit einer Yogalehrerin setzen wir uns mit den Themen der Kunstwerke und ihrer Wirkung auf uns auseinander. Eine zu den Kunstwerken passende Vinyasa Yogastunde für alle Level lädt dazu ein, sich selbst und die Kunst neu zu erfahren und vom Alltag abzuschalten.

Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und bringen Sie eine eigene Matte mit. Mit dem Ticket können Sie an diesem Tag vorab die Sammlung besuchen.