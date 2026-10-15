Kunst tut gut – Kreativer Mal- und Zeichenkurs

Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre gestalterischen Fähigkeiten vertiefen oder neu entdecken möchten.

Im Mittelpunkt steht die Freude am kreativen Tun – entspannt, spielerisch und ohne Leistungsdruck.

Gemeinsam werden zeichnerische und malerische Grundlagen erarbeitet. Kreative Lockerungsübungen helfen dabei, Hemmungen abzubauen, den Gestaltungsfluss zu fördern und den eigenen Ausdruck zu entwickeln.

Flüssige Medien wie Aquarellfarben, Tusche und wasservermalbare

Ölkreiden ergänzen die klassischen Zeichentechniken. Verschiedene Materialien und Techniken laden zum Experimentieren und spielerischen Erkunden ein. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Naturmotiven, die sich an der jeweiligen Jahreszeit orientieren. Im Naturstudium werden

Wahrnehmung, Beobachtungsgabe und gestalterische Fähigkeiten geschult – von einzelnen Pflanzen bis hin zu Lichtstimmungen oder kleinen Stillleben. Aus diesen Beobachtungen entstehen eigene kreative Arbeiten, die zeichnerisch oder malerisch umgesetzt werden können.