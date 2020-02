Kunst- und Designmarkt im Stuttgarter WIZEMANN mit über 120 Ausstellern

Wer sich für Neues aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Interior Design interessiert, sollte jetzt gut zuhören. Mitte Februar gastiert der Kunst- und Designmarkt bereits zum 7. Mal ein ganzes Wochenende in Stuttgart. Hippes und urbanes Design gibt es nämlich nicht nur in London oder Berlin, sondern auch in Benztown. Dort gibt es allerhand, das nicht nach Mainstream, sondern nach ausgefallener Einzigartigkeit schreit. In den geschichtsträchtigen Räumen des Wizemann-Areals präsentieren von 14. bis 16. Februar rund 120 etablierte sowie Nachwuchskünstler/innen aus aller Welt ihre Kunstwerke und kreativen Highlights. Mode, Schmuck, Lifestyle, Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign, … Kreativseele, was willst du mehr?

Was? Kunst- und Designmarkt

Wann? Freitag 14. Februar 2020 von 15-22 Uhr (Late Night Shopping)

Samstag 15. Februar 2020 von 11-20 Uhr

Sonntag 16. Februar 2020 von 11-18 Uhr

Wo? IM WIZEMANN, Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Weitere Informationen

www.kunst-designmarkt.de

www.facebook.com/kunst.designmarkt

www.instagram.com/kunst_designmarkt

www.facebook.com/events/497338847540543