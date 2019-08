Kunst- und Designmarkt im Stuttgarter WIZEMANN mit über 120 Ausstellern

Wer sich für Neues aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Interior Design interessiert, sollte jetzt gut zuhören. Mitte Oktober gastiert der Kunst- und Designmarkt zum sechsten Mal ein ganzes Wochenende in Stuttgart. In den denkmalgeschützten Räumen des Wizemann präsentieren am 18. und 19. Oktober auf über 2500 Quadratmetern rund 120 junge Designer, Künstler und Labels der deutschen und internationalen Kreativszene ihre Kunstwerke und kreativen Highlights. Der Markt bietet eine große Auswahl an Aktuellem aus Mode, Schmuck und Lifestyle, aber auch Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign können erstanden und bestaunt werden.

Freitag von 15:00 – 22:00 Uhr und am Samstag von 11:00 – 20:00 Uhr können im WIZEMANN aktuelle Trends und individuelles Designs entdeckt werden. Mehr als 120 Künstler, Independent Labels, Nachwuchstalente und Junggastronomen kommen an diesem Wochenende nach Stuttgart, um ihre kreativen Schätze anzubieten. Ihre Palette an hippem, ausgefallenem Handwerkszeug ist groß und reicht von Kleidern, Taschen, Ketten, Ringen und Kosmetik über Malerei, Lampen, Geschirr, Töpferei bis hin zu Stühlen, Print, und vieles mehr.

Die fabrikartige Atmosphäre mit Betonpfeilern und abgenutzten Böden des IM WIZEMANN sorgt für das typische, einzigartiges „Kunst- und Designmarkt-Meilen-Flair“ und hat sich als willkommener Eventstandort bewiesen. Damit bietet sich ein perfektes, urbanes Zuhause für die Designszene.

Trends entdecken, nach neuen Lieblingsstücken stöbern, sich inspirieren lassen, Geschenke erstehen oder einfach mit Freunden bummeln und bei Köstlichem für Leib und Seele neue Bekanntschaften schließen – der Kunst- und Designmarkt hält für jeden kleine und große Besonderheiten bereit. Unter all den kreativen und kulinarischen Highlights der über 120 Aussteller lassen sich wunderbare Stunden verbringen. Und wer weiß – vielleicht findet sich zwischen Möbeln, Kleidern, Pflege und Schmuckstücken auch der perfekte Hingucker für die eigenen vier Wände.