Der urbane Marktplatz für junge Kreative: über 80 Aussteller aus den Bereichen Kunst, Design, Mode, Interior und Lifestyle zeigen auf dem Kunst- und Designmarkt, was sie zu bieten haben. Hast du auch keine Lust, immer wieder dieselben Läden in der überfüllten Innenstadt abzuklappern? Dann gibt’s Grund zur Freude, denn es kommt Abwechslung in deine Stadt.

Mitte Oktober gastiert der Kunst- und Designmarkt zum 8. Mal ein ganzes Wochenende in Stuttgart. Hippes und urbanes Design gibt es nämlich nicht nur in London oder Berlin, sondern auch in Benztown. Dort gibt es allerhand, das nicht nach Mainstream, sondern nach ausgefallener Einzigartigkeit schreit und das Wizemann bietet mit seinen historischen Hallen genau das richtige Setting für den nächsten Shopping-Spaß.

Sicher für jeden etwas dabei: handgemachte Mode, Schmuck, Accessoires, Prints, Keramik, Möbel und Interior Stücke warten auf neue Besitzer. Samstag und Sonntag von 11:00 - 20:00 Uhr können auf rund 2000 Quadratmetern Shoppingfläche coole Einzelstücke und urbane Designs entdeckt werden. Egal ob für sich selbst auf der Suche oder ob man einfach mal Geschenke braucht, über die sich die Liebsten wirklich freuen – auf dem Kunst und Designmarkt wird man nicht enttäuscht.

Ganz nebenbei kann man damit auch junge Künstler und Designer entdecken und unterstützen. Das Gefühl, ein Produkt vom Macher selbst zu kaufen und den direkten Kontakt zum Designer zu haben, ist einfach einzigartig. Damit das Wochenende ganz entspannt beim Bummeln mit Freunden verbracht werden kann, wird auch kulinarisch einiges geboten: Junggastronomen aus ganz Deutschland sind am Start, um die neuesten Trends aus dem Food-Bereich vorzustellen.