Der urbane Marktplatz für junge Kreative: über 75 Aussteller aus den Bereichen Kunst, Design, Mode, Interior und Lifestyle zeigen auf dem Kunst- und Designmarkt, was sie zu bieten haben. Hast du auch keine Lust, immer wieder dieselben Läden in der Innenstadt abzuklappern? Dann gibt’s Grund zur Freude, denn es kommt Abwechslung in deine Stadt.

Mitte Oktober gastiert der Kunst- und Designmarkt zum 10. Mal ein ganzes Wochenende in Stuttgart. Dort gibt es allerhand, das nicht nach Mainstream, sondern nach ausgefallener Einzigartigkeit schreit und das Wizemann bietet mit seinen historischen Hallen genau das richtige Setting für den nächsten Shopping-Spaß.

Sicher für Jeden etwas dabei: handgemachte Mode, Schmuck, Accessoires, Prints, Keramik, Möbel und Interior Stücke warten auf neue Besitzer. Samstag und Sonntag von 11:00 - 19:00 Uhr können in zwei Hallen großartige Einzelstücke und urbane Designs entdeckt werden. Die Palette an hippem, ausgefallenem Handwerkszeug ist riesig und reicht von Kleidern, Taschen, Ketten, Ringen und Kosmetik über Malerei, Lampen, Geschirr, Töpferei bis hin zu Stühlen, und Vielem mehr.

Trends entdecken, nach neuen Lieblingsstücken stöbern, sich inspirieren lassen, Geschenke erstehen oder einfach mit Freunden bummeln und bei Köstlichem für Leib und Seele neue Bekanntschaften schließen.

Und ganz nebenbei kann man so auch junge Künstler und Designer kennen lernen und unterstützen. Das Gefühl, ein Produkt vom Macher selbst zu kaufen und den direkten Kontakt zum Designer zu haben, ist einfach einzigartig. Damit das Wochenende ganz entspannt beim Bummeln mit Freunden verbracht werden kann, wird auch kulinarisch Einiges geboten: Das hauseigene Restaurant „Happen“ ist am Start um die Gäste mit Köstlichkeiten zu versorgen.

In aller Kürze:

Was? Kunst- und Designmarkt Wann? Samstag 16. Oktober 2021 Sonntag 17. Oktober 2021 jeweils von 11-19 Uhr Wo? IM WIZEMANN, Quellenstr. 7, 70376 Stuttgart

Weitere Informationen

www.kunst-designmarkt.at

www.facebook.com/kunst.designmarkt

www.instagram.com/kunst_designmarkt

https://www.facebook.com/events/1511576509177934/