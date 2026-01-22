Kunst und Handwerk im Wasserschloss – Frühlingserwachen

Am Samstag, 28.Februar von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhrund am Sonntag, 1. März 2026 von 11 bis 17 Uhr lässt es sich wunderbar durch das frühlingshaft geschmückte Wasserschloss schlendern und dabei schöne Dinge entdecken, probieren, genießen und natürlich auch kaufen.

Kunsthandwerk, Osterdekorationen, feines Gebäck, Nougat und viele andere zauberhafte Dinge gibt es beim Frühlingserwachenim Wasserschloss und auf dem Schlosshof in Bad Rappenau zu entdecken.

Das vielfältige Angebot umfasstSchmuck aus Metall, Glasperlen, Papier, Gold und Edelstein, tolle Dekorationen aus Makramee, Raysin und Beton, Gebäck und Marmelade, Holzdekorationen, Bären, Bilder aus Steinen, Seife, handgemachte Karten, selbstgenähte Kinder-und Babykleidung, Motivkerzen, verzierte Dosen, liebevolle kleine Geschenke, Mitbringsel aus Papierund vieles andere mehr.

Auch im geschmückten Schlosshof bieten verschiedene Ausstellerihre Waren, wie z.B. Käse und Delikatessenan und laden zum Verweilen ein.Für das leibliche Wohl istwie immerbestens gesorgt.Leckere Waffeln,Kaffee, selbstgemachte Kuchen und ein deftiges Speisenangebot runden den Markt ab.Alle Aussteller und Teilnehmer freuen sich auf zahlreiche Besucher des Frühlingsmarktes. Der Eintritt ist frei.

Kostenlose Parkplätze stehen ausreichend auf dem Festplatz in der Bahnhofstraße zur Verfügung. Auch von der Stadtbahnhaltestelle „Bad Rappenau Bahnhof“ ist das Wasserschloss in wenigen Minuten erreichbar.