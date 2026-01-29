Virtuos und furios: Jordan's Trio

Die Musiker von Jordan's Trio sind versiert-verspielte Virtuosen, die mit ihrer emotionalen, energiegeladenen Musik das Publikum begeistern.

Ihr Repertoire spannt den Bogen von Manouche Jazz, Swing und Balkan Jazz bis hin zu Eigenkompositionen. Mit einer Balance aus Intimität und Euphorie schafft das Trio eine einzigartige Atmosphäre. Charakteristisch sind dabei ein klares, dynamisches Zusammenspiel, fesselnde Improvisationen und eine vielschichtige Klanggestaltung, die jedes Konzert zu einem Erlebnis macht. Jordan‘s Trio sind Jordan Djevic, einer der spannendsten Akkordeonisten Europas, der in seiner ursprünglichen Heimat Serbien auch als Sänger bekannt ist sowie Frank Wekenmann, ein weit über seine Heimatstadt Tübingen hinaus gefragter und renommierter Gitarrist und Steffen Hollenweger, der in der süddeutschen Musikszene in verschiedensten Bands der Jazz-, Folk- und Gospelmusik spielt.

Jordan Djevic – Akkordeon

Frank Wekenmann – Gitarre

Steffen Hollenweger - Kontrabass