Kunst und Handwerk

Programmpunkt im Rahmen zum "Tag des offenen Denkmals".

Das künstlerische Wirken von Ernst und Rudolf Yelin in Calw

- Ein Stadtrundgang auf den Spuren der Künstler

Die Gebrüder Yelin stammen aus einer Künstlerfamilie, die ab der Renaissance viele bedeutende Künstler hervorbrachte, der Vater Rudolf Yelin war ein angesehener Glasmaler.

Das umfangreiche künstlerische Schaffen in Calw erstreckte sich bei dem jüngeren Rudolf Yelin (geb. 1902 in Stuttgart) über fast sechs Jahrzehnte, oft in Verbindung mit der Glaswerkstatt Saile in Stuttgart. Der ältere Bruder Ernst (geb. 1900 in Stuttgart) schuf Skulpturen und wirkte nur vor dem Krieg in unserer Stadt. Der Calwer Rechtsanwalt Ernst Rheinwald schuf diese Verbindung zu seinen weitläufig verwandten Vettern, als diese noch in Stuttgart an der Kunstakademie studierten, er begleitete ihr Wirken bis zu seinem Tode 1957.