Die Umbrüche einer Stadt

Programmpunkt im Rahmen zum "Tag des offenen Denkmals".

Lassen Sie uns bei dieser etwas anderen Stadtführung den verschiedenen Umbrüchen nachspüren, die der Ort im Laufe der Geschichte erfahren hat, sei es politisch, sei es architektonisch oder sei es durch gesellschaftliche Wandlungen. Des Weiteren werden wir Umbrüchen und Einschnitten in der Biographie so mancher der berühmten Persönlichkeiten der Stadt Calw nachspüren, zum Beispiel - aber nicht nur- Hermann Hesse. Der Stadtspaziergang stellt also eine bunte Mischung aus politischen, persönlichen, lokalen und überregionalen Veränderungen vor.