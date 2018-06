× Erweitern Stadtverwaltung Blaufelden Kunst- und Handwerkermarkt Blaufelden

Am Sonntag, den 8. Juli 2018 findet wieder der Kunst- und Handwerker-Markt in den Hallen und im Freigelände statt, die bunte und künstlerische Vielfalt findet seit Jahren einen großen Zuspruch und lässt den Markt zum erlebnisreichen Tag werden.

Blaufelden. Das Angebot von Kunst und Handwerk ist groß und vielfältig. Der frühere Töpfermarkt hat durch die neue Form an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Wenn der Markt am Sonntag, den 8.Juli öffnet, werden viele Töpferarbeiten dabei seine, von Meisterhand gefertigten Arbeiten in spanischer oder in blauer Keramik, viele Arbeiten im Steinzeug. Viele der Töpfer sind seit Beginn in Blaufelden dabei, worüber wir sehr glücklich sind.

Die Attraktion beim Kunst- und Handwerker-Markt ist in diesem Jahr Thomas Holz, amtierender Weltmeister im Messerschärfen, da es bis jetzt niemandem gelungen ist, seinen Rekord zu verbessern.

„Scherenschleifer“ gilt in Hohenlohe – Franken immer noch als Schimpfwort, falsch!!!.

Der Scherenschleifer zählt zu der Guten Handwerkskunst. Der gelernte Krankenpfleger aus dem fränkischen Marktbergel war zweieinhalb Jahre in Japan um die hohe Schleifkunst zu erlernen. Heute noch vertrauen die Japaner ihre Schwerter und die Australier Thomas Holz ihre Buschmesser an. Zu den Kunden von Holz gehören auch viele Starköche aus dem ganzen Bundesgebiet.

Die Marktbesucher können also getrost ihre Scheren und Messer zum Schleifen und scharf machen mitbringen. Schauen Sie einfach vorbei.

Zum Handwerk gehören bei unserm Markt auch die Korbmacher, die Bürstenmacher, das Perlenhandwerk, Gärtner und der Möbelpolsterer.

Das Kunsthandwerk hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen, immer mehr Hobbybastler stellen in ihrer Freizeit kleine kostbare Kunstwerke her. Sehr stark ist die Gruppe im Schmuckbereich: Ketten, Ringe aus Perlen und Edelmetall oder aus Steinen. Strickwaren, Karten, Fensterbilder, Trockengestecke, Kerzen und Holzwaren bilden die zweite Gruppe. Dabei steht fest, dass alles in mühevoller Handarbeit gefertigt wird. Dies gilt auch für den Bereich Haus und Garten. Tolle Metallarbeiten, super Windräder, Gartenholzmöbel, Steinbilder und Kräuterpflanzen sind auf dem Markt zu finden.

Viele Neuheiten machen den Markt 2018 noch interessanter, z. B. Tee und Gewürzmischungen aus eigener Herstellung für sämtliche Kochrezepte. Und man findet feines Möbeldesign und wertvolle Textilien.

Wichtig für das leibliche Wohlbefinden ist auch eine gute Versorgung. Das „Landfrauen-Café“ des Landfrauenverein Blaufelden bietet viele Kuchen, Torten und Gebäck und allesamt selbstgebacken. Die Landfrauen laden ein zum gemütlichen Cafétisch. Leckeres Eis, Bäckerwaren, Wurst sind natürlich auch im Angebot.

An den Markt mit angeschlossen sind das traditionelle Spießbratenfest des Fanfarencorps Blaufelden, das noch viel älter als der Kunst- und Handwerker-Markt ist. Die Zubereitung des Spießbratens erfolgt in geheimer Rezeptur in köstlicher Art.

Im neuen Freizeit- und Spielpark wird ab 14.00 Uhr das Team vom Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum für die Kinder die Kleineisenbahn-Anlage in Betrieb nehmen.

Dieses wunderschöne Markt- und Sommerfest im Herzen von Hohenlohe ist allemal einen Besuch für die ganze Familie wert. Hier können alte Kontakte gepflegt und neue gefunden, sowie nette Gespräche geführt werden in toller Atmosphäre und bunter Vielfalt.

INFO: Weitere Informationen erhalten Sie beim Bürgermeisteramt/Kulturamt Blaufelden unter der Telefonnummer: 015175034473 oder 07953 884-11.

Der Kunst- und Handwerker-Markt findet am 8. Juli von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt.

Das Spießbratenfest des Fanfarencorps Blaufelden findet schon am Samstag, den 7. Juli ab 18.00 Uhr an der Markthalle und der Freiterrasse statt.

Werner Schieber