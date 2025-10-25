Kerwe in Kleingartach / 5. Kunst- und Handwerkermarkt

Am Kerwe-Wochenende, dem 25. und 26. Oktober 2025, veranstaltet der Heimat und Kultur Kleingartach e.V. den 5. Kunst- und Handwerkermarkt im schönen Ambiente der Alten Kelter und in der vereinseigenen Scheune (Balzstraße 4 und Zabergäustraße 33) in Kleingartach.

Verschiedene Kunsthandwerker werden ihre kreativen und liebevoll gestalteten Arbeiten aus Holz, Filz, Weide, Stoff, Keramik, Papier, Makramee und anderen Materialien präsentieren. Die Besucher können sich beim Umschauen auch wieder auf einige Vorführungen der Handwerker freuen. Auf dem Ludwig-Uhland-Platz vor der Alten Kelter wird ein Vergnügungspark aufgebaut.

Der Kunst- und Handwerkermarkt ist am Samstag von 14 - 19 Uhr und am Sonntag von 11 - 17 Uhr geöffnet. Am Kerwe-Samstag um 18.45 Uhr findet zudem eine Nachtwächterführung durchs Städtle statt. Die 1-stündige Führung startet beim Ludwig-Uhland-Platz vor der Kelter."