Kunst- und Handwerkermarkt

86 Aussteller präsentieren einen bunten Mix aus Schmuck, Textilien, Modeschmuck der 50er und vielem anderen Selbstgemachten.

Töpferwaren, Taschen, Seifen, Flo-ristik und Papeteriewaren sind ebenso vertreten wie Teddybären, Kinderkleider und Naturholzprodukte. Mit hausgemachten Kuchen und herzhaften Speisen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei und es stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.