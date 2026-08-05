Möckmühl lädt ein: Kunst- und Handwerkermarkt am 19. & 20. September.

Nach den Sommerferien wird es in Möckmühl wieder bunt und kreativ: Am Samstag, 19. September, und Sonntag, 20. September füllt sich die Innenstadt mit handgemachten Unikaten und kunstvollen Ideen. Der Kunst- und Handwerkermarkt lockt mit einer vielfältigen Mischung aus traditionellem Handwerk, moderner Gestaltung und fantasievollen Einzelstücken.

Wer durch die Gassen schlendert, entdeckt ein abwechslungsreiches Angebot: Schmuck, Taschen, Geschenkkarten, Holz- und Textilkunst, Dekoartikel, Gemälde und Zeichnungen. Neu dabei sind in diesem Jahr edle Wohnaccessoires, Produkte aus feinem Schaffell wie Hausschuhe, Mützen oder Handschuhe, florale Werke aus Draht und Blumenarrangements sowie ein Stand mit besonderen Artikeln für Hundeliebhaber. Auf dem Festplatz lockt dieses Jahr zudem ein großer Flohmarkt zum Schnäppchen machen und Schätze suchen. (Alle Infos zum Flohmarkt gibt es auf www.flohmarkt-raebiger.de.)

Neben dem Stöbern und Einkaufen lädt der Markt zum Verweilen ein: Bei Kaffee und frisch gebackenem Kuchen können Besucherinnen und Besucher entspannt pausieren und die spätsommerliche Stimmung genießen.

Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen zusätzlich ab 12 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt.