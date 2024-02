Kunst und ihre Bedeutung erklärt: Kirchenfenster und Glasmalerei

- eine theoretische Einführung mit anschließender Besichtigung der Martinskirche -

Vortrag mit Kunsthistorikerin Clara Rieker und Reinhart Haug, Pfarrer i.R.

Ausgehend von einem Diskurs zur Glaskunst und ihren Ursprüngen erörtert Kunsthistorikerin Clara Rieker M.A. die Funktion und Verbreitung von Buntglasfenstern vom Mittelalter bis heute.

Im Mittelpunkt steht die Veranschaulichung einzelner Kirchenfenster regionaler Kirchen- darunter der Martinskirche Pfullingen, der Marienkirche in Reutlingen, der Stiftskirche in Tübingen und Anderer. Neben der Besprechung verschiedener überlieferter Techniken der Glasgestaltung werden anhand der präsentierten Objekte die Wechselbeziehungen von Kunst, Handwerk, Glauben und Industrie im Laufe der Jahrhunderte diskutiert. Für die Neugestaltung der Fenster im Sakralen Innenraum war in Baden-Württemberg die Stuttgarter Schule der Glasmalerei- und Mosaikkunst, zunächst unter R. Yelin d.J., maßgeblich und wegweisend. Hierbei lässt es sich auch besonders der grundsätzlichen Frage nachgehen, von welcher Richtung die Glasmalerei seit ca. 70 Jahren beeinflusst wird: figurativ versus abstrakt.

Im Anschluss an den Vortrag, folgt um etwa 11:30 Uhr eine Begehung der Martinskirche mit Pfarrer i.R. Reinhart Haug.

Gebühr: 8,00.- Euro

Anmeldung über die vhs Pfullingen: Tel. 07121/9923-0 oder über www.vhs-pfullingen.de

Veranstaltungsnummer: A0116