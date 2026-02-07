Kunst und KI – Begegnungen mit Künstlicher Intelligenz

Vernissage

Kunst baut Brücken und fördert den KI-Zugang für unsere Gesellschaft. Akteur:innen des Projekts sind Stuttgarter Schüler:innen an weiterführenden Schulen, die in Kooperation mit Künstler:innen eigene Kunstwerke zum Thema KI erschaffen. Diese werden in Workshops in den Schulen erarbeitet und jährlich präsentiert. Nach drei Projektjahren werden sie gemeinsam mit KI-thematisierenden Werken der Künstler:innen im Kunstmuseum Stuttgart für den Generationen-übergreifenden Diskurs ausgestellt. Wissenschaftliche begleitet wird das Projekt durch die Hochschule für Technik, Stuttgart, mit Prof. Patrick Müller, Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie.

Die erste Projektphase mit zwei Stuttgarter Schulen läuft seit März bis Juli 2026. Die mit digitalen Medien und Künstlicher Intelligenz arbeitenden Künstler Tim Berresheim und Viktoria Binschtok sind Partner:in der laufenden Projektphase. In Zusammenarbeit mit den Schulen Wilhelms-Gymnasium (Stuttgart) und Heinrich-Heine-Gymnasium (Ostfildern) mit jeweils rund 25 Schüler:innen analysieren sie: “Wie beeinflusst KI unsere Gesellschaft?”.

Tim Berresheim untersucht mit seiner Gruppe das konkrete Thema “KI und Kunst: die Welt einsammeln”. Viktoria Binschtok geht mit ihrer Gruppe dem Thema “KI und Sprache” nach.

Die künstlerischen Ergebnisse werden am 2. Juli (Wilhelms-Gymnasium) und am 9. Juli (Heinrich-Heine-Gymnasium) im Kulturcafé Merlin (Stuttgart) ausgestellt. Die Abschlussausstellung mit allen beteiligten Partner:innen findet 2028 im Kunstmuseum Stuttgart statt.