Kunst und Kult

Die Altamerikasammlung der Universität Tübingen aus dem Nachlass Pelling Zarnitz. Ausstellung verlängert!

Viele Jahre unterstützten Dr. Claus Pelling und Dr. Dr. h.c. Marie Luise Zarnitz die Universität Tübingen, insbesondere die Forschungsstelle für Islamische Numismatik Tübingen FINT. Claus Pelling vermachte nun testamentarisch dem Museum der Universität Tübingen MUT über die Pelling-Zarnitz-Stiftung 24 altamerikanische Kunstgegenstände aus Mittel- und Südamerika. Marie Luise Zarnitz, die Leiterin der Abteilung Forschungsförderung bei der Volkswagenstiftung war, verstarb am 1. Juli 2020, ihr Ehemann Claus Pelling folgte ihr am 25. Mai 2023. Beide Stifter waren renommierte Sammler auf den Gebieten der präkolumbischen, speziell der Maya-Artefakte, der byzantinischen Bleisiegel, der altägyptischen Kunst und der islamischen Numismatik. Ihr Ziel war es, diese oft wenig bekannten Kulturen einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Bereits vor Gründung ihrer Stiftung hatten Marie Luise Zarnitz und Claus Pelling renommierten Museen umfangreiche Schenkungen übereignet, wie etwa dem Humboldt Forum in Berlin.