Kunst und Wandern

Die Landschaft der Schwäbischen Alb fasziniert schon seit Jahrhunderten zahlreiche bildende Künstlerinnen und Künstler. Vor dem Ende des 19. Jahrhunderts richtete sich dabei deren Interesse noch auf historische Baudenkmäler wie Burgen, Schlösser oder Kirchen, die in Kupferstichen oder wirklichkeitsgetreuen Veduten festgehalten wurden. Ab der Zeit um 1900 bis in die Gegenwart hinein übt die Alb jedoch vielmehr durch die Ursprünglichkeit ihrer Naturlandschaft einen besonderen Reiz auf die Künstlerschaft aus. Vielfach umgeben von dichten Wäldern stellte in diesem Zusammenhang die Technik des Holzschnittes für viele das ideale bildnerische Ausdrucksmedium dar, um die Sehnsucht nach Natur zum Ausdruck zu bringen. Die Arbeiten von Wilhelm Laage (1868–1930), HAP Grieshaber (1909–1981), Heiner Bauschert (1928–1986) oder Klaus Herzer (*1932) sind beredte Beispiele für diese Sehnsucht Natur. Clemens Ottnad