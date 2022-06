Kunst unter freiem Himmel

Am Samstag, 30. Juli 2022 geht es wieder per Fahrrad zu Plätzen in Eltingen und Leonberg, auf denen Skulpturen unter freiem Himmel aufgestellt sind.

Die ehemalige Kulturamtsleiterin Christina Ossowski stellt die Kunstwerke vor, das RadL-Mitglied Sebastian Werbke sorgt für die gute Streckenführung.

Die Tour führt zunächst zu „Servus“, einer Stahlplastik von Hans Mendler auf dem Kreisel in der Römerstraße, dann geht’s zu mehreren Werken im Ortskern von Eltingen, u.a. zur neu aufgestellten Skulptur für Katharina Kepler von der Bildhauerin Birgit Feil. Über die Stationen Leo-Bad und Autobahndeckel führt die Radtour zur Marie-Curie-Schule, zu „Kubus und Linie“ von Werner Pokorny aus dem Jahr 1986. Vom alten Engelbergtunnel mit der Namenswand für die Leonberger KZ-Häftlinge, gestaltet von Johannes Kares, geht der Weg hinauf zu zwei Skulpturen auf dem Golfplatz von 1981 und endet am Kreisel mit der farbigen Stahlplastik „Florescenda“ von Max Schmitz.

Die Tour dauert ca. 2 ½ Stunden und beträgt etwa 10 km.