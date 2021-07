Kunst unter freiem Himmel

Kennen Sie Leonberg?

Rad-Führung mit Christina Ossowski und R. Sebastian Werbke

Am Sonntag, 11. Juli 2021 geht es per Fahrrad zu den Plätzen in der Stadt, an denen Skulpturen unter freiem Himmel aufgestellt sind. Die ehemalige Kulturamtsleiterin Christina Ossowski stellt die Kunstwerke in Warmbronn und Eltingen vor, das RadL-Mitglied R. Sebastian Werbke sorgt für die gute Streckenführung.

Die Tour dauert ca. 2 ½ Stunden und die Strecke beträgt etwa 18 km.

Treffpunkt:

Warmbronn, Bürgertreff, Hauptstraße 42

Besonderheiten in Zeiten des Corona-Virus