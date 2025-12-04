Kunst + Wein

Galerieverein Leonberg e.V. Zwerchstraße 27, 71229 Leonberg

Die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens.

Jean Paul

Diese ideelle Verbindung zwischen Kunst und Wein genießen und begießen wir in unserer Reihe Kunst + Wein: fur je einen Donnerstag-Abend pro Ausstellung offnen wir unsere Turen von 18:30 bis 22:30 zum freien Kommen und Gehen.

Nicht nur fur Kunst- und/oder Weinkenner, sondern fur alle, die es vielleicht werden wollen, oder sich einfach an einem entspannt-stilvollen Abend in besonderer Atmosphare erfreuen.

Wir freuen uns auf Euch.

