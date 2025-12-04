Die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens.

Jean Paul

Diese ideelle Verbindung zwischen Kunst und Wein genießen und begießen wir in unserer Reihe Kunst + Wein: fur je einen Donnerstag-Abend pro Ausstellung offnen wir unsere Turen von 18:30 bis 22:30 zum freien Kommen und Gehen.

Nicht nur fur Kunst- und/oder Weinkenner, sondern fur alle, die es vielleicht werden wollen, oder sich einfach an einem entspannt-stilvollen Abend in besonderer Atmosphare erfreuen.

Wir freuen uns auf Euch.