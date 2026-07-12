Kunst-Workshop mit Moneer Ballish im Ludwig-Doerfler-Museumsgarten

Vor 10 Jahren war die sechsköpfige Familie von Moneer Ballish aufgrund des Krieges in Syrien gezwungen, von Damaskus nach Deutschland zu fliehen.

Der pensionierte Lehrer Hans Emmert aus Schillingsfürst gab ihm Deutschunterricht und lernte so Herrn Ballish als Innenarchitekt, Universitätsdozent und Künstler sukzessive kennen und ermutigte ihn, seine traumatischen Erfahrungen durch Malen auszudrücken und zu verarbeiten. Es folgten ständig neue Ausstellungen, die schließlich in einem Bildband mit dem Titel „Hymne der Farben“ zusammengefasst wurden.

Angeregt durch den ihn noch immer betreuenden Deutschlehrer kam es zu einem ersten Kunstprojekt mit Schülern an der FOS/BOS Ansbach mit dem Titel „Weiße Herzen“. Die positive Resonanz führte dazu, dass es in den Folgejahren zu ca. 40 weiteren Kunstprojekten mit Kindern kam, die alle zu Frieden und Verständigung zwischen den verschiedenen Religionen, Kulturen, Rassen und Völkern ermutigen und auffordern. Zusammen mit Hans Emmert gab Moneer Ballish 2024 das Kinderbuch „Rahil auf dem Weg in ein neues Leben“ heraus. Es zeigt Kindern aus der Sicht eines kleinen Mädchens die Strapazen der Flucht auf, aber auch die Schwierigkeiten, die beim Eintritt in die neue Schulklasse in Deutschland zu überwinden waren.