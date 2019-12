Alle Kunstwerke die in der Ausstellung „On the Quiet“ zu sehen sind, wurden in einem Paket verschickt.

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung werden wir in einem Workshop selbst Kunstwerke herstellen und diese dann per Post versenden. Wenn du dein Kunstwerk an eine ganz bestimmte Person versenden möchtest, dann denke daran die Adresse mitzubringen.