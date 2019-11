Mit Heinrich Schafmeister, Leonard Lansink und Luc Feit.

Serge hat sich ein Bild gekauft: ein Ölgemälde von etwa einem Meter sechzig auf einen Meter zwanzig – ganz in Weiß – und für 200.000 Francs geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest bei seinem Freund Marc hatte er fest damit gerechnet. Aber Marc ist entsetzt und zweifelt am Verstand seines Freundes. Als Verbündeten zieht Marc den gemeinsamen Freund Yvan hinzu. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Und bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst ist, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat.

Yasmina Rezas geistreiche Gesellschaftskomödien gehören weltweit zum Besten, was das zeitgenössische Theater zu bieten hat. Mit virtuosen, so federleichten wie hintergründigen Dialogen entlarvt Reza in „Kunst“ das labile Gleichgewicht einer Männerfreundschaft. Die drei hochkarätigen, fernsehbekannten Schauspieler Heinrich Schafmeister, Leonard Lansink und Luc Feit machen aus diesem herrlichen Spiegelkabinett der Eitelkeiten einen echten Brüller – witzig, berührend, große Kunst.