Erleben Sie Andreas Klaue, Ralf Stech und Marius Hubel in einer fulminanten Komödie voller Wortwitz und Hintersinn!

Serge hat sich für viel Geld ein Bild gekauft, ein Ölgemälde ganz in Weiß! Wegen dieses Bildes geraten er und seine beiden Freunde Marc und Yvan in einen erbitterten Streit, in dessen Verlauf sich das Leben der drei und ihre gegenseitigen Beziehungen grundlegend verändern.

Auf sehr subtile und psychologisch fein gezeichnete Weise analysiert die französische Bestsellerautorin Yasmina Reza in dieser raffinierten Komödie eine Situation, die drei Männer, ihre Gefühle, ihre Be- findlichkeit, ihre Freundschaft, ja ihr gesamtes bisheriges Dasein infrage stellt.

Die Schriftstellerin, Regisseurin und Schauspielerin Yasmina Reza ist die meistgespielte Theaterautorin der Gegenwart. Mit „Kunst“ gelang ihr 1994 der große Durchbruch. Sie wurde mit dem „Prix Molière“ als beste Dramatikerin Frankreichs ausgezeichnet und das Stück eroberte weltweit die Bühnen. „Triumph der Gesellschaftskomödie“ und „Glanzlicht des Lachtheaters“, jubelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die deutsche Erstaufführung.

Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Trio auf unserer Bühne! Regie führt Robin Telfer, der für seine Inszenierungen „Monsieur Claude und seine Töchter“ und „Drei Männer im Schnee“ mit dem Publikums- preis ausgezeichnet wurde, und der zuletzt mit „Arsen und Spitzenhäubchen“ und „Bei Anruf – Mord“ große Erfolge im Alten Schauspielhaus feierte.

Vorstellungen 31.1. bis 8.3.2025

Mit Marius Hubel, Andreas Klaue, Ralf Stech

Regie Robin Telfer

Bühne und Kostüme Steven Koop

Dramaturgie Susanne Schmitt

Originaltitel: „ART“

Aus dem Französischen von Eugen Helmlé