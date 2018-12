Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde, ganz in Weiß, für 200.000 Franc. Diese Anschaffung bringt Farbe ins Beziehungsgefüge, das ihn mit zwei langjährigen Freunden verbindet.

Marc zweifelt am Verstand seines Freundes; Yvan dagegen will sich nicht in die Nesseln setzen. Bald geht es nicht mehr um Fragen der Kunst, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage steht.

Die Gesellschaftskomödien der Autorin Yasmina Reza gehören zum Besten, was das zeitgenössische Theater zu bieten hat. Weltweit amüsiert sich das Publikum über die federleichten aber hintergründigen Dialoge, mit denen sie in Kunst das labile Gleichgewicht einer Männerfreundschaft entlarvt. Für Kunst erhielt sie neben dem Prix Molière auch den Laurence Olivier Award sowie den Tony Award. In Waiblingen stehen bekannte Gesichter als Marc, Serge und Yvan auf der Bühne:

Leonard Lansink, bekannt als Detektiv Wilsberg im ZDF, brilliert neben Luc Feit, ausgezeichnet als European Shooting Star der Berlinale 2002. Heinrich Schafmeister, der mit bekannten Regisseuren wie Dominik Graf und Sönke Wortmann arbeitete und in Filmen wie Comedian Harmonists und Der bewegte

Mann spielte, komplettiert das herausragende Trio.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.