„Es ist eine Gottesgabe, Leute so zum Lachen zu bringen“, sagte einst ein ergriffener Zuhörer.

Petra Binder und Doris Reichenauer alias „Dui do on de Sell“ (hochdeutsch: "Die Eine und die Andere") spielen sich mit unvergleichbarem Humor und natürlicher Fröhlichkeit, generationsübergreifend in die Herzen des Publikums - 100 Prozent unverfälscht und mit 100 Prozent Lachgarantie!