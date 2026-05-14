Kunstausstellung „ML hoch zwei“ – Linien und Licht am 14.05.2026

Die Künstler Stefan Müller-Lufft (Mysterious Lines) und Elke Müller-Lufft zeigen eine Ausstellung, die zwei unterschiedliche künstlerische Positionen nicht nur nebeneinanderstellt, sondern bewusst miteinander in Beziehung setzt – unter dem gemeinsamen Thema „Linien und Licht“.

Unter dem Künstlernamen Mysterious Lines entwickelt Stefan Müller-Lufft die Op Art der 1960er Jahre weiter und überführt sie mit digitalen Werkzeugen in die Gegenwart. Seine Werke zeichnen sich durch präzise geometrische Strukturen, Bewegung und optische Illusionen aus, die den Sehsinn herausfordern und irritieren.

Die Arbeiten von Elke Müller-Lufft bewegen sich zwischen gegenständlicher Darstellung und freier, abstrakter Malerei. Natur, Licht und persönliche Eindrücke bilden die Grundlage ihrer Werke, die zum Innehalten einladen und Raum für eigene Wahrnehmung lassen.

Ein zentrales Element der Ausstellung bildet ein verbindendes Werk: Ein von Hand gemaltes, an Vasarely erinnerndes Bild, das die Schnittstelle beider künstlerischer Ansätze sichtbar macht. Es steht zugleich für den Ausgangspunkt der künstlerischen Entwicklung von Mysterious Lines.

So entsteht ein spannungsvoller Dialog zwischen Geometrie und Natur, zwischen Ordnung und Freiheit – zwischen Linien und Licht.

Einführung: durch die Künstler

Öffnungszeiten: Sonntag, 14.06.2026, 11–17 Uhr

Sonntag, 21.06.2026, 11–17 Uhr

Ausstellungsort:

Altes Rathaus Höfingen, Pforzheimer Str. 11

71229 Leonberg-Höfingen.