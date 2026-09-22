Kunstausstellung „Please hold the line“ am 11.10.2026 im Alten Rathaus Höfingen

Was kann eine Linie erzählen? Wo verbindet sie, wo trennt sie – und muss sie überhaupt sichtbar sein? Diesen Fragen widmen sich die Künstlerinnen und Künstler des Kunstportals Höfingen bei ihrer diesjährigen Gemeinschaftsausstellung am

11. und 18. Oktober 2026.

Der Titel „Please hold the line“ spielt bewusst mit einer vertrauten englischen Redewendung: „Bitte bleiben Sie dran.“ Gleichzeitig rückt er eines der ältesten und einfachsten Gestaltungsmittel der Kunst in den Mittelpunkt – die Linie.

Wie unterschiedlich man dieses Thema interpretieren kann, zeigt die Ausstellung mit Malerei und Fotografie. Gegenständliche Arbeiten stehen neben abstrakten Bildern, klare Konturen neben Flächen, Licht, Schatten und Strukturen.

Mal ist die Linie tatsächlich zu sehen, mal entsteht sie erst durch einen Horizont, eine Bewegung, die Grenze zwischen Hell und Dunkel oder durch den Blick des Betrachters.

Gerade die unterschiedlichen künstlerischen Handschriften machen den Reiz der Gemeinschaftsausstellung aus. Es geht nicht darum, sieben Variationen desselben Motivs zu zeigen. Vielmehr haben sich die Beteiligten auf ganz verschiedenen Wegen mit einem gemeinsamen Gedanken auseinandergesetzt.

„Please hold the line“ lädt dazu ein, einfach hinzusehen, den eigenen Blick durch die Bilder wandern zu lassen – und vielleicht Linien zu entdecken, die auf den ersten Blick gar keine sind.

Mit dabei sind:

Dore Braun, Martin Felger, Uwe Freund, Monika Geitner, Barbara Junker, Elke Kohlmaier, sowie Elke und Stefan Müller-Lufft.