Kunstausstellung Bartensteiner Kreis

Die Ausstellung findet vom 03.11. - 01.12.2019 im Erdgeschoss im Schloss Schrozberg statt.

Seit sehr vielen Jahren zeigt der Bartensteiner Kreis e.V. traditionell in den Räumen des Schlosses Werke in der Adventausstellung. Das Genre der ausstellenden Künstler ist vielseitig; es reicht von Aquarell über Argentotypie, Holzschnitt, Malerei, bis hin zu Metall- und Toninstallationen. Wie die Jahre zuvor wird auch dieses Jahr wieder ein Kunstobjekt an die bei der Vernissage anwesenden Gäste verlost.

Folgend Künstlerinnen und Künstler stellen aus:

Gila Bahmann

Beate Binder (Metallarbeiten)

Ulrich Frewel

Barbara Frohner-Weidner

Helga Gimpel

Lisa Hopf

Sara Oget

Wilfried Richter

Edith Stegmaier

Als Gastaussteller wird Frank Keller, Ellwangen (Fotografie) die Ausstellung bereichern.

Ausstellungseröffnung: Sonntag 03. November 2019, 15:00 Uhr im Kultursaal Schloss Schrozberg

Veranstalter:

Stadt Schrozberg, Krailshausener Straße 15, 74575 Schrozberg, Tel. 07935/707-25, www.stadt-schrozberg.de, info@schrozberg.de

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Montag bis Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Montag und Dienstag 13:30 – 16:30 Uhr

Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr

und am Sonntag, 03.11., 17.11. und 01.12.2019 jeweils 14:00 – 17:00 Uhr