Kunstausstellung DIALOG im Renaissance Schloss Öhringen

Im historischen Ambiente von Schloss Öhringen findet vom 16. Januar bis zum 29. Februar 2024 Solo Kunstausstellung der Künstlerin Olga Manilov statt.

In einer Welt, in der Kommunikation oft oberflächlich wird, erinnert die Ausstellung DIALOG daran, wie wichtig es ist, ehrlich mit Emotionen umzugehen und wirklich miteinander zu sprechen. Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, in einen stillen Dialog mit den Bildern einzutreten und die Sprache der Malerei zu verstehen – eine Sprache, die das Wesentliche berührt.

Vernissage:

18.01.2024 um 19 Uhr

Vernissageprogramm:

Musik: Vasily Bystroff (Cello)

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.30 - 16 Uhr

Donnerstag: 8.30 - 18 Uhr

Freitag: 8.30 - 12.15 Uhr

Eintritt:

frei

Ausstellungsort:

Schloss Öhringen

Marktstraße 15

74613 Öhringen

Weitere Infos unter

www.olga-manilov.art