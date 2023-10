Kunstausstellung FRAGMENTE - Eine Explosion der Abstraktion

In der beeindruckenden Kulisse von Schloss Kalteneck findet vom 13. bis zum 15. Oktober 2023 die

Kunstausstellung FRAGMENTE statt.

Diese Gruppenausstellung versammelt 20 herausragende Künstlerinnen und Künstler, die insgesamt fast 100 Kunstwerke präsentieren. FRAGMENTE ist eine Feier der Farben und Energien, die durch unterschiedliche Techniken und Materialien in Malerei und Installationen verkörpert werden. Diese vielfältigen Werke sind durch das gemeinsame Element der Abstraktion miteinander verbunden.

Die Initiatorin der Ausstellung, die Künstlerin Olga Manilov, beschreibt die Idee hinter FRAGMENTE mit den Worten: "Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch aus einer Zersplitterung heraus individuell neue Wege und Lösungen gehen muss. FRAGMENTE symbolisiert das Aufbrechen von Orten, Farben und Texturen, die in der Kunst einen neuen Ausdruck finden."

Die Vernissage der Ausstellung findet am 13. Oktober um 17 Uhr statt und wird vom Cellisten Vasily Bystroff begleitet. Die anwesenden Künstlerinnen und Künstler stehen gerne zur Verfügung, um ihre Werke zu erläutern und Einblicke in ihre kreative Welt zu gewähren.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind wie folgt:

Freitag, 13. Oktober von 11 bis 19 Uhr

Samstag, 14. Oktober von 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 15. Oktober von 11 bis 17 Uhr

Die Ausstellung findet im historischen Schloss Kalteneck, Schlossstraße 25, 71088 Holzgerlingen, statt, und der Eintritt ist frei.

Alle gezeigten Kunstwerke stehen während der Ausstellung zum Verkauf.

FRAGMENTE verspricht eine aufregende Reise durch die Welt der Abstraktion und eine Gelegenheit, die künstlerischen Visionen von 20 talentierten Künstlerinnen und Künstlern zu entdecken. Wir laden Sie herzlich ein, an dieser inspirierenden Kunstausstellung teilzunehmen und die Kraft der Fragmente zu erleben.

Die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen sind:

Olga Kühn

Alina Hermann

Sabine Gauch

Viktoria Weisser

Olga David

Sabine Mannheims

Angelika Wilhelmi

Natalie Neulinger

Bettina Axel

Susanne Beideck

Claudia Marx

Silvana Lenuzza

Caroline Kellermann

Angelika Reutter

Otmar Wucher

Sonja Böttigheimer

Sandra Smouse

Kerstin Lansche

Tatjana Auschew

Olga Manilov