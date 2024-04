Kunstausstellung Helga Gimpel Gedächtnis-Ausstellung „Und ewig inspiriert die Natur“

02. Juni- 30. Juni 2024 Schloss Schrozberg – Foyer und Kultursaal

Vernissage am 02.06.2024 um 11.00 Uhr

Einladung zur Kunstausstellung „Und ewig inspiriert die Natur“

Vita Helga Gimpel

Helga Gimpel wurde am 15. Dezember 1946 inBad Godesberg geboren.Die norddeutsche Malerin Corinna Schröder von Frihling und der süddeutsche MalerErich Göller waren in den 70-er Jahren ihre Mentoren.Seit 1976 ist sie aktives Mitglied in der Künstlervereinigung Bartensteiner Kreis e.V. undstellt bis zu sechs Mal im Jahr mit dieser Gruppe aus.Sie stellte u.a. in Aachen, Dezsenzano/Italien, Gaildorf, Fichtenau, Crailsheim und 1990inPamiers/Frankreich und in der Galerie Schröder von Frihling/Oevenum-Föhr aus.Studienreisen führten sie nach Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland.Neben den Ausstellungsbeteiligungen im Bartensteiner Kreis e.V. gab es auch immerwiederEinzelausstellungen. Im Laufe der Jahre hat die Künstlerin in vielen unterschiedlichenTechniken gearbeitet. Der rote Faden aber ist immer das Aquarell geblieben.Hatten die Werke anfänglich zumeist noch realistische Züge, wurden sie mit den Jahrenvorwiegend abstrakt und inhaltsschwer. Es ist eine eigene Sprache entstanden, dieeindringlicher als Worte die Zeit dokumentiert in der wir leben, und Sorgen, Ängste,Hoffnungen und die Ambivalenz mit der die Künstlerin den Ereignissenbegegnet, widerspiegeln.(Literatur: Allgemeines Lexikon der Kunstschaffenden in derBildenden und Gestaltenden Kunst des ausgehenden XX. Jahrhunderts.)

Öffnungszeiten der Ausstellung zu den Rathausöffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Montag und Dienstag 13:30 – 16:30 Uhr

Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr

Sonntage: 23.06.+30.06.2024 14:00 - 16:00 Uhr